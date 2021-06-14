Літо триватиме до жовтня: синоптики прогнозують аномальну спеку до плюс 40 у липні і серпні

Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала погоджується зі своєю колегою, завлабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світланою Краківською у тому, що завдяки більш прохолодному повітрю з півночі і північного сходу температури в Україні знизилися, і що літо може бути більш прохолодним, ніж попередніми роками.

«На даний час з півночі і північного сходу зайшло більш прохолодне повітря, тому температури знизилися. Зазвичай у липні і серпні у нас температури по Україні дуже часто досягають +30 і навіть вище градусів», — цитує синоптика «Україна 24».

Поверхня землі вже досить охолола, їй потрібен певний час, аби нагрітися. Всі ці процеси мають інерційний характер.

Такої ж думки дотримується і народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, те, що літо буде холодним, стало зрозуміло ще у травні.

«Дуже важлива прикмета була 24 травня, у день Маковея Мокрого. Якщо на Маковея дощ, то все літо буде мокрим, практично до 10 липня», — пояснив Горбань.

Вчені вважають основними причинами нестабільної погоди глобальне потепління та зміни клімату. Вони запевняють, що клімат в країні змінився, невдовзі вирощувати екзотичні фрукти, на кшталт кавунів або бананів, можна буде у Києві, а Херсон може взагалі перетворитися на пустелю.

«Нинішній клімат Києва — це клімат Миколаєва і Херсона часів мого дитинства. Полісся, яке все життя було болотом, — висохло. Буквально за 20−30 років всі нинішні українські степи у межах одного покоління можуть стати такими Олешківськими пісками», — розповів директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

При цьому він вважає, що нинішнє літо також може побити теплові рекорди, прогнозуючи до +40 тепла. І, очевидно, воно знову «зсунеться» й триватиме, як мінімум, до жовтня.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «ФАКТАМ» прогнозував, що у другій декаді червня спочатку похолодає вночі, але потім ситуація виправиться — знову прийде тепло. Під кінець цього відрізку можливі дощі. Третя декада першого місяця літа порадує спекою, можливі періодичніі дощі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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