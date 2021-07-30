Пекельна спека до +34 градусів не вічна: синоптик розповіла, коли в Україні пройдуть перші серпневі дощі

У майбутні вихідні Україна перебуватиме між двома атмосферними фронтами. Про це пише синоптик Наталя Діденко, яка раніше розповіла, звідки в Україні взялася така сильна спека.

Діденко зазначає, що циклони Ferdinand та Elior не принесуть у нашу країну сильних дощів. 31 липня — 1 серпня в більшості областей переважатиме суха малохмарна погода.

Короткочасні дощі можливі на заході та в східних областях. Увечері 1 серпня дощів побільшає у західній частині та місцями на півночі.

За прогнозом Діденко, завершення липня і початок серпня відзначаться високою температурою повітря. У денні години в Україні очікується + 28 — + 32 градуси, 1 серпня на сході та півдні до +34 градусів.

У Києві найближчі вихідні обіцяють бути спекотними й сонячними. Дощ можливий в столиці ввечері 1 серпня.

Про те, чи перетвориться Україна в «тропіки», і наскільки спекотним буде серпень, в ексклюзивному інтерв'ю Наталі Діденко «ФАКТАМ».

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