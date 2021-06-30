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Погода

Сильна злива з градом у Запоріжжі: у мережі показали наслідки негоди

11:30 30 червня 2021
Злива у Запоріжжі

Напередодні злива з градом, яка «прогулятися» Київщиною, відзначився і у Запоріжжі.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, на Запоріжчині пройшли грози з градом, пориви вітру сягали 15−20 м/с.

Запорізькі рятувальники прибирали повалені дерева, в тому числі і на авто, а також відкачували воду з підтоплених підвальних приміщень та з територій приватного сектору.

А інтернет-користувачі активно викладають у мережу відео великого граду, що засипав вулиці міст.

Жителі Запоріжжя стверджують, що град у діаметрі сягав двох сантиметрів.

Після грозових злив 29 червня в Україні без світла залишалися мешканці 24 населених пунктів — електрики не було у 16 населених пунктах Київщини та у восьми в Сумській області.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань попереджав, що у третій декаді липня в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами, бурями і шквалами.

Фото ГСЧС.

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