Ускладнення погодних умов в Україні: 24 населених пункти залишилися без світла

Після зливи з градом, яка напередодні пройшла у північних областях України, 24 населених пункти залишилися без електрики. Про це повідомили в ДСНС.

У Київській області електропостачання відсутнє в 16 населених пунктах, у Сумській — у 8.

«Станом на 07:00 30 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 24 населених пункти у 2 областях (Київська — 16 та Сумська — 8). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», — йдеться в повідомленні.

За прогнозом Укргідрометцентру, 30 червня в Україні знову очікуються дощі та грози, крім Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей та Криму. Температура повітря буде в межах +29 — +31 градус.

У Києві протягом дня очікується дощ з грозою. Температура повітря — +26 — +29 градусів.

Про погоду на липень у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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