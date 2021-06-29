Бурі та дощі: народний синоптик докладно розповів про погодні катаклізми у липні

У липні погода в Україні буде нестабільною. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня місяць почнеться з дощів, потім буде тиждень аномальної спеки.

Дощі повернуться 11−12 липня. А з 18 очікується сонце і тепло.

З 25 липня у багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами, бурями та шквалами.

За прогнозами фахівців Укргідрометцентру, погода у липні буде спекотною, з середньою температурою + 20 — + 25 градусів, опади очікуються у межах норми.

У Києві перша половина місяця буде без аномалій, з помірними температурами. Спека очікується в останній декаді, передає Gismeteo.

Нагадаємо, у червні температура в Києві побила відразу кілька столітніх рекордів.

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