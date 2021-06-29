Негода лютує: Бровари під Києвом засипало градом

Дощі з грозами і градом, як і обіцяли напередодні синоптики, у вівторок, 29 червня, торкнулися Київської області — зокрема, у Броварах пройшла потужна злива з градом.

Відео, зняте у населеному пункті, в Telegram опублікував Kievmap. «Тим часом Бровари поливає градом», — йдеться у коментарі до відео.

Повідомляється, що нетривала злива накрила місто близько полудня, і супроводжувалася шквальним вітром. Згідно з прогнозом синоптиків, шквальний вітер та гроза не залишать столичний регіон до кінця доби.

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні у східних, північно-східних областях, вдень місцями у Карпатах очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Нагадаємо, що напередодні над Києвом помітили хмару у формі атомного «гриба». Синоптики пояснили, що така купчасто-дощова хмара виходить, коли висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря.

Фото з Pixabay.

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