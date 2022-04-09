Негода намагається повернути позиції: де в Україні чекати на похолодання на вихідних

Відповідно до прогнозу метеорологів, тепла погода, яка трималася в Україні весь тиждень, на вихідних зміниться похолоданням.

Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, у суботу, 9 квітня, у західних та північних регіонах України пройдуть дощі, у Карпатах та прикарпатських областях — можливий також мокрий сніг.

На решті території країни (півдні, центрі та сході) — дощів здебільшого не очікується, хіба що ввечері невеликі опади можливі на Харківщині.

Вітер у більшості областей України обіцяє бути поривчастим, на півдні, у східних та центральних областях — він може досягати 15−20 метрів за секунду.

Температура повітря на значній частині нашої території очікується у суботу високою — до +20 градусів, проте на крайньому заході, місцями у північних областях та у прибережних районах України повітря буде досить свіжим — від +11 до +14 градусів.

У Києві у суботу, 9 квітня, день буде хмарним, незважаючи на ясну ніч. З самого ранку небо у столиці вкриється хмарами, що протримаються до кінця дня. Дрібний дощ, який почнеться вранці, пополудні може посилитися, але через деякий час припиниться.

У неділю, 10 квітня, у західних (за винятком Полісся), центральних та північних областях утримається дощова погода, на решті країни буде сухо.

У Карпатах, на Прикарпатті та Буковині, а також на Вінниччині очікується мокрий сніг з дощем, місцями на піднесених ділянках рельєфу сформується тимчасовий сніговий покрив. Температура повітря вночі у західних областях знизиться до -2−3 градусів, у Карпатах від мінус 5 до 0; на решті України +5…+10 градусів. Вдень же у південних, центральних та східних областях стовпчики термометрів покажуть +17−22 градуси, а у північних та західних областях від +5 до +10 градусів. Ще холодніше буде у Вінницькій області та на Прикарпатті — всього 1−4 градуси, а у Карпатах — і зовсім близько 0.

Вітер у південних та східних областях прогнозується південно-західним напрямком, 7−12 м/с, на решті України — північним та північно-західним, 5 — 10 м/с.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що нинішній квітень буде теплішим і сухішим, ніж середньостатистичний. Так, начальник агрометеорології Тетяна Адаменко впевнена, що середня місячна температура становитиме 9−13 градусів тепла (на 6−8 градусів тепліше, ніж у березні), у Карпатах — 6−8 градусів тепла, що на 1−1,5 градуси вище за норму .

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