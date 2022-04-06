Дощі та тепло до плюс 20: синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня

За прогнозами фахівців, цього тижня в Україну прийде довгоочікуване тепло. Чого саме нам чекати від погоди найближчим часом? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 6 квітня, невеликі дощі можливі місцями на заході, півночі та Харківській області, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень місцями на заході, півночі та сході стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 9, а ось на півдні, місцями в центрі та на заході повітря прогріється до 14 градусів тепла.

У четвер, 7 квітня, невеликий дощ можливий на заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у Закарпатській та Одеській областях стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 12. У Київській області повітря прогріється до 19 градусів тепла.

У п'ятницю, 8 квітня, невеликий дощ можливий на заході України, а також місцями на півночі країни, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 10, у центрі, а також на сході та півдні повітря прогріється до 18 градусів тепла.

У суботу, 9 квітня, дощі очікуються на заході, півночі, а також місцями в центрі, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 10, на півдні місцями повітря прогріється до 20 градусів тепла.

У неділю, 10 квітня, дощі накриють практично всю Україну, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень місцями на заході стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 8. На півдні та сході місцями повітря прогріється до 18 градусів тепла.

— 11 квітня можливі атмосферні фронти, які принесуть невеликі опади, на півдні та сході місцями помірні дощі та пориви вітру до 15−20 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до плюс 5, на півдні та сході вони піднімуться до плюс 8, вдень очікується 5−11 вище за нуль, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 12−14 квітня погоду визначатиме поле підвищеного тиску, що принесе суху погоду. Вночі очікується 0−6 тепла, вдень можливе поступове підвищення температури до 14−20 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.

«Перша декада другого місяця весни, 1−10 квітня, порадує справжнім весняним теплом. Середина цього відрізку очікується трохи похмурою, можливі невеликі опади протягом 2−3 днів, — зазначив Володимир Деркач і додав, що потім знову буде хороша погода, хоча окремими днями вітряно. — Друга декада, 11−20 квітня, у перші дні — по-весняному тепло. Але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів. У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади. Температура вдень комфортна, вночі можливе зниження температури.

Фото: fakty.ua

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