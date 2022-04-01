Чекайте на заморозки до мінус десяти: синоптики здивували розповіддю про погоду у квітні

У перші два дні квітня, як розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, можлива зміна погодних умов через циклони, які принесуть холодне арктичне повітря з півночі Європи.

Наступні два дні, за її словами, також будуть холодними, і прихід першого тепла очікується лише починаючи з 5−7 квітня.

Прогноз ресурсу: sinoptik.ua

Водночас синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що нинішній квітень виявиться теплішим і сухішим, ніж середньостатистичний. Так, начальник агрометеорології Тетяна Адаменко впевнена, що середня місячна температура становитиме 9−13 градусів тепла (на 6−8 градусів тепліше, ніж у березні), у Карпатах — 6−8 градусів тепла, що на 1−1,5 градуси вище за норму. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню realist.

Опадів, за її прогнозом, за місяць випаде 22−40 мм, у Карпатах 45−77 мм, що у східних, південно-східних, Сумській, Полтавській областях та у Криму відповідатиме нормі, на решті території — складе 70−79% норми.

«На початку квітня 2022 року в Україні очікується коливання температури повітря на 2−4 градуси вище за норму, — каже Тетяна Адаменко. — З підвищенням температури вдень до +12−17, на півдні до +20−22 градуси, до прохолодних днів з нічними температурами мінус 0−2 градуси. Під час похолодань у квітні майже щороку бувають заморозки, які можуть сягати 5−10 градусів, на північному сході 10−15 градусів, на південному узбережжі Криму — 4−6 градусів».

Морози у квітні, за її словами трапляються, бувало й до -16 градусів. А в Карпатах та на північному сході — навіть -22 градуси! Але цього року їхня ймовірність мінімальна. Абсолютний максимум температури у квітні — 33 градуси тепла, у Карпатах — 22 градуси тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував теплий початок другого місяця весни, а приблизно з 5 квітня, за його оцінками, розпочнуться невеликі опади, які розтягнуться на 2−3 дні.

Фото Pixabay

949

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter