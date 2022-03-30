В Україні кардинально зміниться погода: коли чекати на похолодання та дощів у більшості областей

В Українському Гідрометцентрі підвердили попередні прогнози про те, що останні два дні березня порадують українців теплом, а у п'ятницю погода почне псуватися, починаючи з заходних регіонів країни. Прогноз коллег підтримує і Наталя Діденко у Facebook.

Згідно з її передбаченнями, середа, 30 березня, в Україні буде загалом теплою, проте з градусними нюансами. У більшості областей України максимальна температура повітря досягне +11+16 градусів, а у південно-західній частині, наприклад, Одещині та Чернівецькій області, — навіть до +15+20 градусів.

Свіжішим буде повітря на північному заході України та в північних областях, — +8+12 градусів.

Дощі у середу ймовірні в західних, північних, центральних областях та на Харківщині. Опади будуть періодичними, від невеликих до помірних. У південній частині та більшості східних областей дощі малоймовірні.

Вітер нарешті стихне, лише в Криму та Приазов’ї ще втримається рвучким.

У Києві 30-го березня є ймовірність невеликого дощу. Сильного вітру не передбачається. Температура повітря завтра коливатиметься в межах +10, +11 градусів.

31 березня в Україні все ще буде доволі тепло, а вже у суботу-неділю в більшості областей очікується ускладнення погодних умов — посилення вітру, дощ з переходом у мокрий сніг.

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