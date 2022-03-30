29.24 / 30.38 32.32 / 33.83
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

В Україні кардинально зміниться погода: коли чекати на похолодання та дощів у більшості областей

8:49 30 березня 2022
В Україні кардинально зміниться погода: коли чекати на похолодання та дощів у більшості областей

В Українському Гідрометцентрі підвердили попередні прогнози про те, що останні два дні березня порадують українців теплом, а у п'ятницю погода почне псуватися, починаючи з заходних регіонів країни. Прогноз коллег підтримує і Наталя Діденко у Facebook.

Згідно з її передбаченнями, середа, 30 березня, в Україні буде загалом теплою, проте з градусними нюансами. У більшості областей України максимальна температура повітря досягне +11+16 градусів, а у південно-західній частині, наприклад, Одещині та Чернівецькій області, — навіть до +15+20 градусів.

Свіжішим буде повітря на північному заході України та в північних областях, — +8+12 градусів.

Дощі у середу ймовірні в західних, північних, центральних областях та на Харківщині. Опади будуть періодичними, від невеликих до помірних. У південній частині та більшості східних областей дощі малоймовірні.

Читайте також: Від мінус 2 до плюс 15: синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця березня

Вітер нарешті стихне, лише в Криму та Приазов’ї ще втримається рвучким.

У Києві 30-го березня є ймовірність невеликого дощу. Сильного вітру не передбачається. Температура повітря завтра коливатиметься в межах +10, +11 градусів.

31 березня в Україні все ще буде доволі тепло, а вже у суботу-неділю в більшості областей очікується ускладнення погодних умов — посилення вітру, дощ з переходом у мокрий сніг.

563

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Херсон

«У нас була тиха здача Херсону», — мешканка міста розповіла про спротив земляків окупантам

Діє, як кривавий кат Сталін: в ООН розповіли, до чого може привести «план Б» путіна в Україні

Діє, як кривавий кат Сталін: в ООН розповіли, до чого може привести «план Б» путіна в Україні

Біженці у Польщі

У Польщі назвали найсерйознішу проблему українських біженців

ВСУ

Українські військові «відправляють у пекло» бійців елітного спецназу «Урал»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.