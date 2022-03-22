Від мінус 2 до плюс 15: синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця березня

Яка погода очікується в Україні наприкінці березня? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— У період 23−27 березня очікується тепла погода та в основному без опадів — завдяки полю підвищеного тиску, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Щоправда, вдень 24-го та вночі 25 березня у північних, центральних та південних областях місцями можливий невеликий дощ, а 27 березня у більшості областей можливі дощі, а на південному сході вони можуть супроводжуватись мокрим снігом.

Температура ночами коливатиметься від мінус 3 до плюс 3, вдень термометри покажуть до 9−15 тепла. 24-го та 27 березня температура трохи знизиться — на 3−5 градусів. 28−31 березня атмосферні фронти іноді будуть приносити опади, а також можлива вітряна погода. Температура повітря ночами коливатиметься від мінус 2 до плюс 4, а вдень очікується 3−8 вище за нуль. На півдні повітря прогріється до 10−15 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.

Третя декада першого весняного місяця, 21−31 березня, покаже, що зима не повернеться. Температура підніматиметься", — зазначив Володимир Деркач. — Перша декада другого місяця весни, 1−10 квітня, порадує справжнім весняним теплом. Середина цього відрізку очікується трохи похмурою, можливі невеликі опади протягом 2−3 днів".

Потім, за словами синоптика, знову буде хороша погода, хоча окремими днями буде вітряно.

Фото · Pixabay

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