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Погода

На вихідних чекайте снігу: стало відомо про «позиційні бої» зими з весною в Україні

8:37 28 березня 2022
Проліски

Погода в останній тиждень березня та перші дні квітня намагатиметься здивувати тих українців, які з нетерпінням чекають справжньої весни та появи першої зелені. Починаючи з понеділка, територією країни почне поширюватися тепло до плюс 16 градусів, але у вихідні холоди повернуть загублені позиції. Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Більше того, у суботу та неділю навіть варто чекати сніга з дощем.

Завтра, 29 березня, температура повітря від +9 до +14 градусів. Небо затягнеться хмарами, невеликий дощ.

Починаючи з 30 березня температура почне знижуватися, завдаючи окупантам нових клопотів. Температура знизиться до +7+11 градусів. Увечері прогнозують дощ.

У четвер, 31 березня, буде ще холодніше — від +5 до +8 градусів, проте без опадів. Увесь день буде хмарно.

Квітень розпочнеться з дощем. Температура повітря 1 квітня коливатиметься від +4 до +8°С.

У суботу, 2 квітня, дощ зі снігом йтиме весь день. Похолодає до +1+3 градусів.

3 квітня також буде прохолодно.

Тобто в цілому погода буде повністю на боці нашої країни і наших захисників.

Нагадаємо, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Деркача, перша декада другого місяця весни, 1−10 квітня, порадує справжнім весняним теплом.

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