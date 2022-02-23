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Погода

Синоптики прогнозують різке погіршення погоди в Україні: місцями мокрий сніг та мороз

7:22 23 лютого 2022
погода

Починаючи із середи, 23 лютого, погода в Україні погіршиться. Після кількох майже весняних днів західні області накриє мокрим снігом та дощем. У Карпатах — снігопади та зберігається небезпека сходження лавин. Про це повідомив Український гідрометцентр.

На півдні та сході вранці дощ, вдень до 6−11 градусів.
На заході вдень невеликий мокрий сніг та дощ. У Карпатах сніг та морози до -7 градусів.
На півночі, у центральних областях без опадів. Вдень 2−7° тепла.

Погода 23 лютого

У четвер дощі припиняться, у більшості областей буде ясна погода, але вночі відчутно похолоднішає. Очікується від 3 градусів тепла до 2 морозу. Вдень синоптики прогнозують 1−6 градусів вище нуля. Тепло затримається у південно-східних регіонах. Там уночі до 7° тепла, а вдень 5−10 градусів.

Погода 24 лютого

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що останні дні лютого та початок березня запам'ятаються снігопадами. Потеплішає ближче до 5 березня, але погода буде мінливою.

Фото pixabay.com

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