28.20 / 28.67 32.00 / 32.95
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Температурні гойдалки та сніг: синоптики розповіли, коли в Україні знову похолодає

7:25 20 лютого 2022
погода

Хвиля весняного тепла, що прийшла в Україну, буде недовгою. Незвично високі як для лютого температури затримаються ще максимум на три дні, але з 21 лютого теплу погоду зіпсують дощі, а з 23 лютого можна чекати дощу зі снігом.

«З 21 до 23 лютого переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України принесе вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу», — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

День 20 лютого обіцяє бути теплим, хоч і вітряним. Сильний вітер із поривами до 15−20 метрів за секунду докучатиме мешканцям північних, північно-східних та східних областей. Такий само сильний вітер очікується в Карпатах.

Погода 20 лютого

21 лютого у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть дощі. Тепло поки що збережеться: на заході очікується +11 градусів, на півдні — до +12, на півночі — до +10.

Погода 21 лютого

22 лютого дощі змістяться на південний схід, захопивши південні, центральні та північно-східні області України. На заході тим часом похолодає.

Погода 22 лютого

23 лютого із заходу прийдуть сильні дощі зі снігом. Температура у західних, північних, центральних областях опуститься до 2−5 градусів вдень, а вночі буде близькою до нуля.

23 лютого повернуться снігопади

Із прогнозом від Українського гідрометцентру збігаються ті погодні очікування, які оголосив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, після майже весняної другої декади лютого третя десятиденка теплом уже не потішить. У 20-х числах прийде похолодання та повернуться снігопади.

Фото pixabay.com

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Христина Соловій

«Зіпсував мою пісню, спотворив мій голос»: Христина Соловій розлютилася через вкрадену в неї пісню

М&#39;ясо, запечене з пюре

Надзвичайно смачна вечеря на всю сім'ю від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — і чоловік із дітьми будуть дуже задоволені

Пельмені

Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.