Температурні гойдалки та сніг: синоптики розповіли, коли в Україні знову похолодає

Хвиля весняного тепла, що прийшла в Україну, буде недовгою. Незвично високі як для лютого температури затримаються ще максимум на три дні, але з 21 лютого теплу погоду зіпсують дощі, а з 23 лютого можна чекати дощу зі снігом.

«З 21 до 23 лютого переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України принесе вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу», — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

День 20 лютого обіцяє бути теплим, хоч і вітряним. Сильний вітер із поривами до 15−20 метрів за секунду докучатиме мешканцям північних, північно-східних та східних областей. Такий само сильний вітер очікується в Карпатах.

Погода 20 лютого

21 лютого у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть дощі. Тепло поки що збережеться: на заході очікується +11 градусів, на півдні — до +12, на півночі — до +10.

Погода 21 лютого

22 лютого дощі змістяться на південний схід, захопивши південні, центральні та північно-східні області України. На заході тим часом похолодає.

Погода 22 лютого

23 лютого із заходу прийдуть сильні дощі зі снігом. Температура у західних, північних, центральних областях опуститься до 2−5 градусів вдень, а вночі буде близькою до нуля.

23 лютого повернуться снігопади

Із прогнозом від Українського гідрометцентру збігаються ті погодні очікування, які оголосив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, після майже весняної другої декади лютого третя десятиденка теплом уже не потішить. У 20-х числах прийде похолодання та повернуться снігопади.

Фото pixabay.com

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