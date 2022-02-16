Коли ж піде зима? — синоптики дали прогноз на кінець лютого та весну

Найближчими днями, згідно з прогнозами, в Україні очікується мінлива погода — від «лютих» мінусів до +9. Про те, що ж нас чекає у вихідні, наступного тижня та якою буде прийдешня весна, «ФАКТИ» запитали у відомих синоптиків.

Як повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «У період з 21-го по 23 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України, що принесе вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу. 24−25 лютого — без опадів. Ночами мінімальна температура коливатиметься в межах від мінус 2 до 4 тепла. 24−25 лютого очікується від 0 до мінус 6. Вдень температура перебуватиме в діапазоні 2−8 градусів тепла».

У четвер, 17 лютого, дощі можливі у більшості регіонів країни, крім деяких південних областей, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі та сході місцями стовпчики термометрів покажуть плюс 4, на півдні повітря прогріється до 13 градусів тепла.

У п'ятницю, 18 лютого, дощі пройдуть у всіх областях України, крім південних, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На заході, півночі та сході вдень температура — плюс 4. Найтепліше буде у Херсонській області — до плюс 11 градусів.

У суботу, 19 лютого, парасольки знадобляться жителям північної та західної України. На решті території буде сонячна погода. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Найхолодніше буде на Сумщині — до плюс 4, а от у Криму очікується до 12 градусів тепла.

У неділю, 20 лютого, дощі можливі лише на заході країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Сумській області, як і раніше, плюс 4, а на Миколаївщині потеплішає до плюс 13 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів виданню «Волинь», якою, за його прогнозом, буде погода у лютому:

— Друга десятиденка лютого буде майже весняною. Тільки день-два у цьому проміжку очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а потім стовпчики термометрів знову опустяться. Випаде сніг.

Також Володимир Деркач дав свій прогноз погоди в Україні на весну виданню «Телеграф»:

«Початок весни ще певною мірою нагадає про зиму. Вночі навіть можливі невеликі заморозки. Але вже в середині першої декади березня значно потеплішає, хоча буде вітряно і тому не дуже комфортно. До кінця першого десятиденного відрізка березня ще остаточно не встановиться весняна погода.

Народний синоптик повідомляє про гойдалки від «мінуса» вночі до «плюса» вдень.

«Друга декада місяця, 11−20 березня, продовжить цю тенденцію, — каже Деркач. — Також іноді очікуються нічні мінуси. Щодо денної температури, то в цей період буде 2−3 дні з «мінусом».

Опади, зазначає Деркач, помірні:

Третя декада, 21−31 березня, покаже, що зима вже не повернеться. Температура зростатиме".

Що ж на нас чекає у квітні? «Перша декада, 1−10 квітня, порадує справжнім весняним теплом, — продовжує народний синоптик. — Середина цього відрізку очікується трохи похмурою, можливі невеликі опади протягом 2−3 днів».

Потім знову, за словами синоптика, буде гарна погода, хоча окремими днями вітряно.

«Друга декада, 11−20 квітня, у перші дні — по-весняному тепло. Але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури».

Деркач зазначає, що дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів.

«У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади. Температура вдень комфортна, вночі можливе зниження температури.

Дав народний синоптик також прогноз на травень: «Початок останнього місяця весни дощовий. У проміжку між дощовими днями буде досить комфортна погода.

Невелике похолодання, яке прийде наприкінці першої декади, захопить початок другої, 11−20 травня. Далі погода налагодиться на якийсь час. Потеплішає, іноді можливі опади.

Останній десятиденний відрізок, 21−31 травня, ще не дасть справжнього літнього тепла, але буде комфортним. Висока ймовірність опадів протягом майже всієї декади".

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