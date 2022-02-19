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Погода

Циклон пощадить Україну, але синоптики попередили про небезпеку

9:19 19 лютого 2022
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Погода в Україні найближчими вихідними буде вітряною й досить теплою. У більшості областей очікуються штормові пориви вітру до 15−20 м/с, на заході до 20 м/с. Посилення вітру принесуть фронти активного північного циклону, який сьогодні рухається Європою. Але в Україні сила циклону буде набагато слабшою, ніж у європейських країнах.

«19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень здебільшого території країни пориви вітру 15−20 м/с», — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

На Івано-Франківщині зберігається високий рівень сніголавинної небезпеки.


У суботу, 19 лютого, на всій території України, крім сходу та півдня, дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вдень +6…+9 градусів, на півдні до +11.

У неділю, 20 лютого, вітер по всій країні поступово слабшає, денна температура в більшості областей підвищиться на 1−2 градуси.

У Києві в суботу та неділю тепло +6…+8 градусів. У суботу дощ, місцями з мокрим снігом, у неділю без опадів.

Нагадаємо, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила «ФАКТАМ», що з 21 по 23 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України, що принесе вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу та дощ. 24−25 лютого опади припиняться.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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