Вночі — мороз та мокрий сніг, а вранці — ожеледь: синопткиня попередила українців про негоду у вихідні

У суботу, 19 лютого, в Україні утримається вітряна погода, місцями очікуються дощі з мокрим снігом.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, часом пориви вітру можуть досягати 15−20 метрів за секунду. У неділю, 20 лютого, вітер стане слабшим.



У суботу дощі, місцями з мокрим снігом, очікується у західних та північних областях, місцями — у Центрі. Надвечір вони можуть досягти Харківської області. На решті території — сухо. А у неділю опади вірогідні на заході. Значна частина України «відпочине» від дощів, але ближче до вечора вони можливі у південній частині країни.

Фото Наталії Діденко

Вдень у більшості областей України буде тепло — до +4+9 градусів. Вночі підморожуватиме, що призведе до ожеледиці вранці.

У Києві 19 лютого очікується дощ, можливо, з мокрим снігом. Вночі — до 2 градусів морозу, вдень +5+7 градусів. А 20 лютого у столиці опади не очікуються. Вночі 0+2 градуси, вдень близько +6 градусів.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла, яка погода очікується в Україні наступного тижня. Зокрема, з 21 по 23 лютого очікується вітер, часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу. З 24−25 лютого — без опадів, температура вдень — у діапазоні 2−8 градусів тепла.

Фото Pixabay

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