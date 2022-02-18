«Закарпатська аномалія»: синоптики здивували прогнозом погоди на п'ятницю

У п'ятницю, 18 лютого, майже в усіх областях України очікуються дощі, а за зниження температури повітря можливий мокрий сніг.



Як прогнозують в Укргідрометцентрі, винятком стане Закарпатська область, де очікується повністю «сухий» день.

Прогноз на 18 лютого

Температура повітря:

на заході вдень +4+9, вночі 0+4,

на півночі вдень +3+6, вночі +3+5,

на сході вдень +4+6, вночі +3+5,

на півдні вдень +7+10, вночі +3+6,

у центрі вдень +4+7, вночі +3+5.

У Києві, згідно з прогнозом sinoptik.ua вдень буде похмуро — прояснення очікується ближче до вечора. Вночі йшов дощ, більше опадів не передбачається.

Прогноз на 18 лютого

Синоптики попереджають про сильний вітер 18 лютого вдень у західній частині країни. Рівень небезпеки — перший, жовтий.

Прогноз на 18 лютого

За даними синоптиків, 18 лютого у нижній течії річки Боржава продовжиться підвищення рівня води на 2,0−2,5 м порівняно зі станом на 17:00 четверга, 17 лютого. Можливий вихід води на заплаву та часткове затоплення автодороги В.Ком'яти — Шаланки, сільгоспугіддя сіл Кам'янське, Заріччя, Сільце, В.Ком'яти, М.Ком'яти, Боржавське, Заріччя, Лукове, Білки, Хмільник. Можливий початковий перелив автодороги Мукачево — Рогати у районі села Вольхівка (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Як раніше повідомляла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, з 21 по 23 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України, що принесе вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу та дощ. 24−25 лютого — без опадів. Ночами мінімальна температура коливатиметься у межах від мінус 2 до 4 тепла. 24−25 лютого очікується від 0 до мінус 6. Вдень температура буде в діапазоні 2−8 градусів тепла.

Фото Pixabay

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