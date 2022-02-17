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Погода

Бережіть майно: українців попередили про штормовий вітер 18 лютого

14:45 17 лютого 2022
Мокра дорога взимку

У п'ятницю, 18 лютого, в Україні утримається вітряна погода — пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових, 15−22 метри на секунду.

«Будьте обережні, бережіть себе та своє майно, кілька разів намотайте кола, щоб знайти безпечне місце для паркування машини, заберіть із відкритих балконів все, що може зірватися та полетіти», — попереджає синопткиня Наталія Діденко.

За її прогнозами, температура повітря у п'ятницю суттєво не зміниться — до +2+7 градусів. В країні буде переважно волога погода, періодичні дощі, при зниженні температури — мокрий сніг.

Фото Наталії Діденко

У Києві 18 лютого місцями очікується невеликий дощ, можливо, з мокрим снігом. Вітер із північно-західними поривами до 15−18 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько 2 градусів тепла, вдень близько +5 градусів.

«У вихідні дні в Україні утримається волога вітряна погода із невеликими коливаннями температури повітря. Тепле повітря домінуватиме, тому найближчими днями залежність від газового опалення зменшуватиметься», — додала синопткиня.

Ексклюзивний матеріал «Коли ж зима піде? — синоптики дали прогноз на кінець лютого та весну» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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