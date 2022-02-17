Значні дощі, мокрий сніг та сильний вітер: в деякі регіони циклон принесе різку зміну погоди

17 лютого погода у більшості областей України різко зміниться. Антициклон Ingo відступив на схід, і тепер погодні умови визначатиме північний циклон Ylenia. Атмосферні фронти принесуть сильний вітер та опади. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода 17 лютого

У західних, північних та центральних областях вранці та вдень пройдуть дощі, у Карпатах — з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Вдень вітер посилиться, пориви досягатимуть штормових значень — до 20 м/с. У Карпатах дуже вітряно — з поривами до 25−30 метрів за секунду.

День 17 лютого буде теплим як для останнього місяця зими. Вдень повітря прогріється до 4−9 градусів тепла, а на півдні очікується 10−15° тепла.

Погода 17 лютого

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі синоптики прогнозують, що з 21-го по 23 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України, а тому знову можливі мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер. Про це у статті «Коли ж зима піде? — синоптики дали прогноз на кінець лютого та весну».

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