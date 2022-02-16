Останній сонячний день перед непогодою: в Україну поспішають атмосферні фронти з сильними дощами

На відміну від Дубая, де стоїть спекотна погода та українські тенісисти змушені «боротися» під палючим сонцем, температура повітря в Україні буде набагато більш щадною. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура повітря 16 лютого у більшості регіонів становитиме +3…+9 градусів. Трохи холодніше буде у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях — від 1 до 4 градусів тепла. Вітер очікується з південного заходу, помірний.

Опади очікуються на заході, південному сході, а також у Полтавській та Харківській областях. Хмари теж побільшають, місцями буде похмуро, а небо повністю затягнуте хмарами.

У Києві 16 лютого буде хмарно, без опадів. Температура вдень +2…+3 градуси.

За попередніми розрахунками синоптиків, до кінця лютого на території України збережеться аномально теплий характер погоди. Проте періодично випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це заявив «Телеграфу» синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, з середини місяця у більшості центральних, південних та частково західних областей встановиться метеорологічна весна, середньодобові температури стійко перевищуватимуть позначку 0 градусів.

Разом з потеплінням в Україну прийдуть атмосферні фронти з північного заходу, які принесуть хмарність та опади — переважно дощ. Температура зростатиме. У більшості областей, окрім південних, опади, переважно у вигляді дощу, у Карпатах сильний дощ та мокрий сніг.

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