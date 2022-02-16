28.09 / 28.47 31.81 / 32.38
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Останній сонячний день перед непогодою: в Україну поспішають атмосферні фронти з сильними дощами

7:41 16 лютого 2022
погода

На відміну від Дубая, де стоїть спекотна погода та українські тенісисти змушені «боротися» під палючим сонцем, температура повітря в Україні буде набагато більш щадною. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура повітря 16 лютого у більшості регіонів становитиме +3…+9 градусів. Трохи холодніше буде у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях — від 1 до 4 градусів тепла. Вітер очікується з південного заходу, помірний.

Опади очікуються на заході, південному сході, а також у Полтавській та Харківській областях. Хмари теж побільшають, місцями буде похмуро, а небо повністю затягнуте хмарами.

У Києві 16 лютого буде хмарно, без опадів. Температура вдень +2…+3 градуси.

За попередніми розрахунками синоптиків, до кінця лютого на території України збережеться аномально теплий характер погоди. Проте періодично випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це заявив «Телеграфу» синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, з середини місяця у більшості центральних, південних та частково західних областей встановиться метеорологічна весна, середньодобові температури стійко перевищуватимуть позначку 0 градусів.

Разом з потеплінням в Україну прийдуть атмосферні фронти з північного заходу, які принесуть хмарність та опади — переважно дощ. Температура зростатиме. У більшості областей, окрім південних, опади, переважно у вигляді дощу, у Карпатах сильний дощ та мокрий сніг.

305

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Лініві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Шайло

Майбутня зірка: у мережі з'явилося нове відео танців 15-річної Шайло — доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Ігор Романенко

Вторгнення Росії, можливо, розпочнеться вже завтра, — український генерал

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.