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Погода

Затишшя перед бурею: що погода приготувала українцям до Дня святого Валентина

7:38 14 лютого 2022
погода

До кінця тижня, 17−18 лютого, синоптики прогнозують в Україні переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід, результатом чого стануть сильний вітер, мокрий сніг та дощ. Проте понеділок, 14 лютого, буде сонячним і досить теплим днем. Про це свідчить прогноз на сайті Українського гідрометцентру.

Погода 14 лютого

У всіх регіонах синоптики не обіцяють ні снігу, ні дощу. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На заході стовпчики термометрів покажуть від +4 до +8 градусів. На сході прогнозують від 2 до 5 градусів тепла.

У північних регіонах від +2 до +7 градусів. На півдні очікується 4−8 градусів вище нуля.

Вночі слід чекати на температуру від -3 до -6, а в Харківській області термометри покажуть до -8 градусів.

У Києві вдень очікується до +4 градусів. Опадів синоптики не обіцяють. Надвечір похолодає до нуля, а вночі можливий невеликий мороз до -1 градуса.

Погода у Києві 14 лютого

Нагадаємо, відсутність опадів у період із 14 лютого — це вплив антициклону. Як повідомили «ФАКТАМ» в Українському гідрометцентрі, область високого тиску визначатиме погоду в Україні приблизно до 16 лютого.

Фото pixabay.com

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