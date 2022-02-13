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Погода

Потепління прийде в Україну з дощами: весь тиждень погода буде «капризною»

7:25 13 лютого 2022
лютий

З неділі, 13 лютого, Україна перебуватиме під владою антициклону Ingo, передає Укргідрометцентр.

Вночі мороз −5…−10 градусів, на Закарпатті та в Карпатах −11…−16. Вдень +2…+7, у північно-східній частині близько 0 градусів.

У понеділок, 14 лютого, вночі морози будуть на сході до 14 градусів, у західних областях вони трохи послабляться. Денна температура у межах +6…+8 градусів, на Закарпатті до +10. Опади не очікуються, сонячно.

Вже з вівторка, 15 лютого, погода почне змінюватися. У західний регіон прийдуть дощі, на решті країни сухо та сонячно.

16 лютого знову очікується суха погода. Нічні морози ослабнуть до -1 градуса, лише у східних областях ще буде −6…−8. Вдень стане прохолодніше у всіх регіонах на 1−2 градуси.

У четвер, 17 лютого, погода зміниться. На більшій частині країни очікується дощ, на Сумщині дощ з мокрим снігом. Температура вночі плюсова, окрім сходу, де буде −1…+1. Вдень на заході +5…+7 градусів тепла, у центрі до 9 градусів тепла, на півдні місцями до +14. Найхолодніше буде на півночі — +3…+5 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 17−18 лютого в Україні очікується переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід. Очікуються мокрий сніг та дощ, а також штормовий вітер.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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