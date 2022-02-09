То весна, то зима: синоптики розповіли про погоду в Україні у середині лютого

Як і прогнозували синоптики, в Україну прийшли атмосферні фронти з Європи, які принесли негоду. На які зміни чекати найближчим часом та наступного тижня? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— У період з 14 по 16 лютого очікується поле високого тиску, який визначатиме погоду без опадів. А ось 17−18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України, вони принесуть сильний вітер, а також опади — мокрий сніг та дощ, — повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура коливатиметься ночами від 0 до 6 градусів морозу, вдень — у межах 1−7 вище за нуль. На заході країни, на Одещині та в Криму потеплішає до плюс 10 градусів.

У середу, 9 лютого, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На сході країни місцями вдень стовпчики термометрів опустяться до мінус 1, а на заході повітря прогріється до 7 градусів тепла.

У четвер, 10 лютого, на півночі та сході місцями можливий дощ зі снігом, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Найхолодніше буде у східних областях та місцями на півночі — вдень плюс 2. У західних регіонах та на півдні температура підніметься до 10 градусів тепла.

У п'ятницю, 11 лютого, дощ можливий у західних областях, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на Сумщині — плюс 2, а в Криму повітря прогріється до 11 градусів тепла.

У суботу, 12 лютого, очікується сонячна погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У північних областях та на сході вдень похолодає до 0, найтепліше, як і раніше, буде в Криму — до плюс 8 градусів.

У неділю, 13 лютого, опадів не очікується, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніше буде у Сумській та Харківській областях — вдень близько 0. Найтепліше буде у південних областях — 5−6 градусів тепла.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів виданню «Волинь», якою, за його прогнозом, буде погода у лютому:

— Друга десятиденка лютого буде мало не весняною. Тільки день-два у цьому проміжку очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчики термометрів знову опустяться. Випаде сніг.

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