Незвично тепло та тумани: антициклон Ingo змінить погоду в Україні 13 лютого

У неділю, 13 лютого, погоду в Україні формуватиме поле підвищеного тиску, антициклон Ingo, передає Укргідрометцентр.

За відсутності хмар вночі температура повітря знизиться, але день буде досить теплим, як для лютого. У південних та більшості центральних областей видимість погіршуватиметься туманами, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5−10 м/с. Температура вночі 5−10° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 11−16° морозу, вдень 2−7° тепла, у північно-східній частині близько 0°.

Такий прогноз підтверджує синоптикиня Наталя Діденко.

У Києві в неділю очікується без опадів з сонячними проясненнями. Вночі мороз до −6…−8 градусів, удень тепліше, +3…+5 градусів.

Вітер з південного заходу, з півдня, не сильний.

Вже 17−18 лютого в Україні очікується переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України. Вони принесуть сильний вітер, а також опади — мокрий сніг та дощ.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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