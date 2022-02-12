Спершу багато снігу, потім мороз до -15: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні

Україну накрила хвиля похолодання, яку раніше прогнозували синоптики. У суботу, 12 лютого, денні температури на півночі країни знизяться до 1−2, тоді як уночі стовпчики термометрів досягатимуть позначки -1 градус. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 12 лютого

Також синоптики попередили, що 12 лютого на дорогах, окрім південної частини, буде сильна ожеледиця, а вночі у Карпатах — сильний сніг. На довершення пориви вітру вночі в західних областях, а вдень у центральних і південних областях досягатимуть 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

«Найближчою добою фронтальна система призведе до випадання мокрого снігу, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах кількість снігу досягне 7−19 мм, тільки в південній частині істотних опадів не чекаємо», — наголошується у Facebook Укргідрометцентру.

У неділю, 13 лютого, опади припиняться, але це супроводжуватиметься ще більшим похолоданням. Так, на Сумщині морози вночі досягатимуть 13 градусів, а у Києві стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів. Вдень практично по всій території країни, за винятком Сумської області, температура повітря буде «плюсовою», а вітер змінить напрямок із північного заходу на південний захід.

Прогноз на 13 лютого

Понеділок, День святого Валентина, буде ясним, але з нічними морозами. У Харківській та Луганській області обіцяють до -12−13 градусів, а у Києві — до -6 градусів.

Прогноз на 14 лютого

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі «ФАКТАМ» повідомили, що у період з 14 по 16 лютого в Україні очікується поле високого тиску, яке визначатиме погоду без опадів. Але вже 17−18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України, що принесуть сильний вітер, а також опади — мокрий сніг та дощ.

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