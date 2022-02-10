Несподіване потепління перед різким похолоданням: в яких областях погода потішить українців «весняними» +11

Лютневе потепління, яке раніше прогнозували синоптики, триватиме й 10 лютого — місцями температура в Україні підніметься до +11 градусів.

При цьому вдень істотних опадів не очікується, і лише вночі місцями можливий мокрий сніг з дощем, прогнозують в Укргідрометцентрі .

Прогноз на 10 лютого

Вночі через захід та північ країни проходив атмосферний фронт, який вдень затримається у східних областях. Вдень більшість регіонів відчують вплив теплої повітряної маси з Атлантики — стовпчики термометрів впевнено поповзуть вгору, особливо на Прикарпатті та на півдні країни.

Температура вдень очікується до +4+9 градусів. У Прикарпатті, на Одещині та Миколаївщині — до +10+12 градусів, у східних областях — до +1+3 градусів, у Карпатах близько нуля.

У Києві в четвер, за прогнозами «Синоптика», вдень очікується хмарність. Вночі йшов дрібний дощ, але до ранку він стих. Більше у цей день опади не передбачаються. Температура повітря — до +4+6 градусів.

Фото https://sinoptik.ua

Після теплої погоди в Україні знову очікується похолодання 12−13 лютого, воно триватиме кілька днів. Про це «Телеграфу» повідомив синоптик Ігор Кібальчич.



Так, у суботу та неділю, 12−13 лютого, денні температури знизяться до −2…+3 градусів, тоді як уночі стовпчики термометрів сягатимуть від 1 до 6 градусів із позначкою «мінус». Крім того, у Карпатах протягом доби очікується до 3−8 градусів морозу.

За прогнозом синоптика, вдень 12 лютого у центральних та південних областях можливі окремі пориви вітру до 15−20 м/с. Після похолодання погода візьме «курс» на потепління.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що з 14 по 16 лютого в Україні опади не очікуються — погоду визначатиме поле високого тиску. А 17−18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України, вони принесуть сильний вітер, а також опади — мокрий сніг та дощ. Нічна температура прогнозується на рівні від 0 до 6 градусів морозу, вдень — у межах 1−7 градусів тепла. На заході країни, на Одещині та у Криму потеплішає до плюс 10 градусів.

Фото Pixabay

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