Сніг з дощем та мороз ночами до мінус 12: синоптики дали прогноз погоди в Україні на першу декаду лютого

За словами синоптиків, потепління у лютому скасовується: на Україну насуваються морози та мокрий сніг. Яку погоду нам очікувати найближчими днями, дізнавалися «ФАКТИ».

— З 7 по 10 лютого часом опади у вигляді снігу з дощем — їх принесуть нам атмосферні фронти з північного заходу. При цьому 7−8 лютого можливий сильний вітер, — повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура вдень від мінус 4 до плюс 4, уночі близько 6−12 градусів морозу. Вдень 10 лютого на Прикарпатті та на крайньому півдні країни очікується плюсова температура, 5−10 градусів тепла.

У четвер, 3 лютого, дощ зі снігом очікується на сході, сніг можливий місцями на півночі. Швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Волинській області стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 3, у Криму термометри покажуть до 6 градусів тепла.

У п'ятницю, 4 лютого, можливий сніг місцями на заході країни. Швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на Чернігівщині стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 6, на півдні місцями до 3 градусів тепла.

У суботу, 5 лютого, на півночі можливий сніг, на заході — сніг із дощем. Швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. При цьому на сході вдень до 3 градусів морозу, на заході подекуди до 3 градусів тепла, на півдні — до плюс 7 градусів.

У неділю, 6 лютого, сніг чи сніг із дощем можливі практично у всіх регіонах країни, крім півдня, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на півночі та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 1, на півдні місцями — до 6 градусів тепла.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів виданню «Волинь», якою, за його прогнозом, буде погода у лютому:

— На початку лютого погода нагадає, що за вікном зима, але ненадовго. У цей час посиляться опади. А ближче до кінця першої декади температура підніметься. Тому друга десятиденка буде мало не весняною. Тільки день-два у цьому проміжку очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчики термометрів знову опустяться. Піде сніг, — повідомив Володимир Деркач.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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