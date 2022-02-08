Зима так просто не піде: у яких областях сьогодні чекати снігу з дощем

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 8 лютого, в Україні утримається вітряна погода з опадами. Це результат протистояння циклону і антициклону. Тим не менш, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що у багатьох областях вівторок буде по-весняному теплим із температурою повітря від -1 до +5 градусів.

Погода 8 лютого

Дощі очікуються у східних та південних областях, а на заході можливий сніг із дощем. Тим не менш, температура повітря буде переважно плюсовою:

на заході вдень від 0 до +3, уночі від -2 до +2;

на півночі вдень від 0 до +2, а вночі від -1 до +2;

на сході вдень від +2 до +4, а вночі від 0 до +2;

на півдні вдень від +3 до +5, а вночі від +3 до +5;

у центрі вдень від -1 до +4, а вночі від -1 до +3.

У Києві упродовж дня хмарно, але без опадів. Температура до кінця дня утримається близько +1 градуса.

Несподіване лютневе тепло не означає, що українцям більше не доведеться зустрітися з морозами. Березень віщує різке похолодання, а в деяких регіонах навіть зі снігом. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова у коментарі виданню «Телеграф». Але вже у квітні, за словами фахівця, настане справжня весна. Очікується переважно суха сонячна погода, а до середини місяця температура повітря в окремі дні може досягти позначки у 20 градусів.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі прогнозували, що опади затримаються в Україні до 10 лютого, потім проясниться, але 12 лютого у західних, північних та більшості центральних областей може знову випасти сніг.

Фото pixabay.com

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