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Погода

Трохи снігу і коротке потепління: синоптики розповіли про капризи погоди наступного тижня

8:30 6 лютого 2022
Потепління

В Україну знову йде потепління, якому передуватиме невеликий сніг (атмосферний фронт рухається із північного заходу на південний Схід). Про це повідомили синоптики Українського Гідрометцентру.

У понеділок, 7 лютого, мокрий сніг очікується у західних, північних та центральних регіонах України, а температура повітря вдень там коливатиметься від -3 градусів уночі до +5 градусів вдень.

У вівторок, 8 лютого, опади перемістяться на південний схід нашої країни — мокрий сніг очікується на Донбасі, Харківщині та Запорізькій області.

«8 та 9 лютого вночі в Україні, крім Сходу, невеликий помірний мокрий сніг. Вдень у західних, східних, а 8 лютого і в південних областях невеликі опади. На решті території сухо. А вже з 10 лютого переважатиме погода без істотних опадів, проясниться. Тільки 12 лютого у західних, північних та більшості центральних областей може сніжити», — повідомила журналістам синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха.

У Києві найближчими днями також періодично сніжитиме, проте температура повітря не опуститься нижче 0, прогнозу сайт sinoptik.ua. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 2 до 4 градусів зі знаком +.

Нагадаємо, у народі 6 лютого відзначають День пам'яті Ксенії Півзимниці, гадаючи на врожай та помічаючи погоду.

Фото Pixabay

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