Боротьба циклона з антициклоном: в яких регіонах очікувати на негоду 8 лютого

У вівторок, 8 лютого, в Україні утримається вітряна погода з опадами. Такий результат протистояння фронтів, циклону та антициклону — пориви вітру можуть сягати штормових.

«Найближчої ночі мокрий сніг очікується у всіх областях, проте вдень атмосферні фронти зрушать у східному напрямку — опади припиняться у північних областях України, у більшості західних (крім Карпат), а також на значній частині центральних областей (крім Полтавщини та Дніпропетровщини)», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Вдень на сході, півдні, а також у Полтавській та Дніпропетровській областях очікується мокрий сніг. Температура повітря в більшості областей — близько нуля, у південній частині очікується +2+7 градусів.

Фото Наталії Діденко

У Києві опади можливі найближчої ночі та малоймовірні вдень 8 лютого. Вітер буде поривчастим, сильним, подекуди до 15−18 метрів за секунду. Температура повітря у Києві 8 лютого очікується від 1 морозу до 1 тепла.

«На поточному тижні в Україні погода передбачається порівняно теплою, вітряною та вологою, проте без будь-яких серйозних опадів», — прогнозує синопткиня.

Раніше про сильний вітер 7−8 лютого попереджали в Укргідрометцентрі. Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня припускала, що вдень 10 лютого на Прикарпатті та на крайньому півдні країни плюсову температуру — до +5+10 градусів.

Фото Pixabay

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