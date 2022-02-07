Понеділок, 7 лютого, в Україні буде з опадами та сильним вітром. Мокрий сніг та дощ очікуються у західних та північних областях, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.



На заході інтенсивні опади, у гірських районах сніг та хуртовини. Південь, схід та більшість районів центру — без опадів.

Вдень температура повітря +1…+5 градусів, на півдні до +9 градусів.



У Києві у понеділок невеликі опади, поривчастий вітер, температура вдень +2…+3 градуси.

За прогнозом Діденко, найближчий тиждень очікується порівняно теплим, сирим та вітряним.

Своєю чергою, в УкрГідрометцентрі повідомили, що 7 лютого, у зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

За інформацією Львівської ОДА, в області забезпечено проїзд дорогами державного та місцевого значення. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. Така сама ситуація й на перевалах.

Нагадаємо, опади у вигляді снігу, місцями снігу з дощем очікуються в Україні до 10 лютого.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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