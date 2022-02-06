Сильний сніг та штормовий вітер: мешканців Західної України накрила стихія

Як і обіцяли синоптики, в Україну прийшло потепління, а з ним — снігопади. До кінця неділі, 6 лютого, на Закарпатті, у Карпатах та Прикарпатті штормовий вітер 15−20 м/с, у Карпатах — 25 м/с. Йде сніг, подекуди сильний.

Рятувальники показали, за яких умов їм доводиться виходити на гірські траси для порятунку туристів.

У понеділок, 7 лютого, у західних областях очікуються хуртовини, у Карпатах та Закарпатті сильний сніг. Пориви вітру 15−20 м/с, у Карпатах 25 м/с.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», — попередили в Укргідрометцентрі.

У високогір'ї Карпат зберігається небезпека сходження лавин. Синоптики встановили ІІІ рівень небезпеки.

«Щоб не наражати себе на небезпеку, катайтеся тільки у межах певних гірськолижних трас й подорожуйте Карпатами відповідально» , — закликали рятувальники.

Значна сніголавинна небезпека на Закарпатті збережеться і 7 лютого. У гірських районах можливі зсуви снігу на дорогах.

Нагадаємо, опади у вигляді снігу, місцями снігу з дощем очікуються в Україні до 10 лютого.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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