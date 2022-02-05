На Україну насувається негода: у які регіони атмосферні фронти принесуть морози, вітер та сніг

За прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, упродовж першої декади лютого опади посиляться, а погода не дасть забути, що за вікном — зима. З таким прогнозом погоджуються і в Українському гідрометцентрі. Синоптики очікують у суботу, 5 лютого, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та снігу з дощем.

Погода на 5 лютого

Захід України накриє снігом із дощем, у центрі та на півночі йтиме сніг, у південній частині та на сході буде сухо. У Києві вранці можливий сніг, а до вечора — дощ зі снігом.

Скріншот sinoptik.ua

Сильні морози вночі очікуються лише у північній частині, на сході та північному сході. Вдень у більшості областей потеплішає, від +2 до +5 градусів, лише у східній частині очікується -3 -5 градусів.

Сніг та дощ супроводжуватимуться посиленням вітру до штормових значень, а місцями — і сильними нічними морозами.

Як пояснювала синоптикиня Наталія Діденко, сувора погода пов'язана з тим, що в Україну прийшли три «посланці Арктики» — атмосферні фронти із північного заходу Європи.

Водночас у неділю, 6 лютого, в Україну із заходу прийде потепління. Температура повітря почне підніматися у всіх регіонах, холоди зберігатимуться лише на сході.

Погода 6 лютого

Невеликий сніг пройде на заході та сході країни. Морози вночі коливатимуться від -2 до -4 на заході, у центрі, на півночі та у південній частині. На сході від -6 до -8 градусів. Вдень очікується потепління від +2 до +4 градусів, на сході від -1 до +1 градусів.

З 7 по 10 лютого, як повідомила «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, очікуються опади у вигляді снігу з дощем. Температура вдень від мінус 4 до плюс 4, уночі близько 6−12 градусів морозу. Вдень 10 лютого на Прикарпатті та на крайньому півдні країни очікується плюсова температура до 5−10 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика, друга десятиденка лютого буде майже весняною. Тепло буде і після 20 лютого, а потому знову прийдуть похолодання та снігопади.

Фото pixabay.com

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