Холод Арктики заходить до України: як зміниться погода

У п'ятницю, 4 лютого, арктичне повітря з північного заходу поширюватиметься на територію України. Температура повітря знизиться: вночі місцями -9, вдень буде у межах −1…−4 градуси. Опади на заході, сході та в Криму, повідомили в Укргідрометцентрі.

У східних, північно-східних областях та в Криму невеликий сніг, вдень у більшості західних областей невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний з переходом у західних областях на південно-західний 5−10 м/с. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця.

У суботу, 5 лютого, температура підвищиться на 1−2 градуси. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються у північних, центральних та східних областях, а також частково на заході.

У неділю, 6 лютого, на всій території України, крім півдня, буде хмарно. На заході сніг. Температура повітря від −1…−6 вночі до −1…+2 вдень.

У Києві 4 лютого вночі до 9 градусів морозу, вдень −2…−4. У вихідні температура у столиці підвищиться. Вітер 5−10 метрів за секунду, у неділю — 7−12 метрів за секунду.

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня повідомила «ФАКТАМ», що у першу декаду лютого в Україні очікуються опади у вигляді снігу з дощем — їх принесуть нам атмосферні фронти з північного заходу. 7−8 лютого можливий сильний вітер. Вночі можуть бути мінусові температури до 6−12 градусів, вдень від -4 до +4.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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