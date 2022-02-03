«З температурою повітря коїться казна що»: синоптикиня обнадіяла українців близьким потеплінням

В Україні, яку напередодні «атакували» одразу два циклони, очікується потепління — воно днями охопить майже всю територію країни.

Детальний прогноз погоди на п'ятницю, 4 лютого, а також на вихідні, 5−6 лютого, дає синопткиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, найближчими днями та вночі у деяких регіонах очікуються опади:

4 лютого — сніг на заході України, невеликі дощі — на півдні Криму;

5 лютого — сніг на заході, півночі, місцями в центрі (крім Дніпра з районами);

6 лютого сніг вночі на сході країни, а вдень на заході, але мокрий.

Щодо температури, то вона значно відрізнятиметься від регіону до регіону.

Так, у ніч на п'ятницю очікується -3−9 градусів, на сході та у Криму — 0−3 градуси морозу.

Вдень 4 лютого на півночі та у центрі — до -2−7 градусів, у південній частині, на сході та заході — близько нуля.

У ніч проти суботи у більшості регіонів — до -4−10 градусів, на крайній півночі — до -12 градусів, на заході — 0−2 градуси морозу.

У другій половині дня 5 лютого розпочнеться потепління до відлиги, лише у східних регіонах очікується до -3−6 градусів.

6 лютого вночі холодно буде на сході — до -3−9 градусів. Вдень відлига та невеликі «плюси» охоплять майже всю Україну.

Фото Наталії Діденко

За прогнозами синопткині, у вихідні буде вітряно.

У Києві 4 лютого очікується морозна погода, вночі — до -7 градусів, вдень — до -3 градусів. Без опадів.

У ніч проти суботи — до -10−12 градусів, вдень почне теплішати. Очікується періодичний сніг. У неділю прогнозується відлига, вітер, без істотних опадів.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що з 7 до 10 лютого в Україні часом очікуються опади у вигляді снігу з дощем. 7−8 лютого можливий сильний вітер. Температура вдень від мінус 4 до плюс 4, уночі близько 6−12 градусів морозу. Вдень 10 лютого на Прикарпатті та на крайньому півдні країни очікується плюсова температура, 5−10 градусів тепла.

Фото Pixabay

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