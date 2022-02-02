Харківський бабак «пообіцяв» українцям холодну весну

На Харківщині на біостанції ХНУ ім. Каразіна 2 лютого відзначили День бабака. Цього року погоду пророкував бабак Тимко Третій. Звірятка витягли з його будиночка, але день був досить хмарний, свою тінь бабак не побачив, що за прикметами має свідчити про ранню весну.



Як повідомляє Суспільне, поведінку гризуна на День бабака розшифровувала Надія Токарська, зоолог, випускниця ХНУ ім. Каразіна та доглядачка біостанції. «Весна буде досить нестабільною. Каже, що на нас чекають температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною», — заявила фахівець.

Окрім погодних прогнозів, від харківського бабака зазвичай намагаються отримати передбачення щодо курсу долара або найважливіших спортивних змагань. Цього року Тимка попросили визначити найкращу страву-антистрес. Тимко Третій вибрав сало із чорним хлібом.

Фото Новини.LIVE Kharkiv/Telegram

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі кажуть, що погоду найближчими днями визначатимуть два циклони, з 3 лютого морози посиляться, а з 7 лютого можна чекати на відлигу та температури близько нуля. А народний синоптик Володимир Деркач вважає, що друга десятиденка лютого буде по-справжньому весняною.

Фото Надія Токарська/Facebook

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