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Погода

Сніг, мороз та весняне тепло: синоптики дали прогноз погоди на кінець січня та початок лютого

11:11 26 січня 2022
сніг, зима

Згідно з прогнозами в Україну йде відлига. Але чи надовго потеплішає? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Як раніше повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «До 27 січня очікується холодна погода з температурою вночі 8−14 градусів морозу, а в Карпатах — до мінус 15−20. Часом можливий невеликий сніг».

— З 31 січня до 5 лютого атмосферні фронти та циклони принесуть опади у вигляді снігу. 1−3 лютого у південних, центральних та східних областях можливий сніг з дощем. Температура ночами буде 5−10 морозу, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до мінус 5, — повідомила «ФАКТАМ» Наталія Голеня. — 1−2 лютого у південних, центральних та східних областях температура підніметься до 1−6 градусів тепла.

У середу, 26 січня, сніжитиме в усіх районах України, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Харківській області стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 6, а на заході подекуди повітря прогріється до 1 градуса тепла.

У четвер, 27 січня, сніг можливий на заході та місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У східних та центральних областях подекуди похолодає до мінус 8, на заході буде до 2 градусів тепла.

У п'ятницю, 28 січня, невеликий сніг очікується у багатьох регіонах країни, крім півдня, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Харківській області — до мінус 4, а у південних областях місцями повітря прогріється до 4 градусів тепла.

У суботу, 29 січня, невеликий сніг можливий на сході та місцями на півночі та в центрі країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у багатьох областях — мінус 1. А у Криму повітря прогріється до 4 градусів тепла.

У неділю, 30 січня, сніг накриє практично всі регіони країни, окрім сходу, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на сході та місцями на півночі стовпчики термометрів покажуть мінус 1, у Криму та Закарпатській області повітря прогріється до плюс 4 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ»: «Наприкінці місяця температура стане комфортною, трохи потеплішає, у деякі дні можливі сильні пориви вітру».

Також народний синоптик розповів, якою буде погода у лютому:

— На початку лютого погода нагадає, що за вікном зима. Але не надовго. У цей час посиляться опади. Ближче до кінця першої декади температура почне підніматися, і друга десятиденка буде мало не весняною. Тільки день-два у цьому проміжку очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчики термометрів знову опустяться. Піде сніг, — повідомив виданню «Волинь» Володимир Деркач.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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