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Погода

Україну «атакували» одразу два циклони: синоптики розповіли, якої погоди чекати найближчими днями

7:33 2 лютого 2022
погода

2 лютого в Україні погоду визначатимуть два циклони, таким чином на мешканців більшості областей чекають мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер із поривами 15−20 м/с. На дорогах сильна ожеледиця. Про це попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Перший циклон «атакує» Україну з півночі з території Білорусі, у західних та північних областях очікуються сніг та мокрий сніг. Другий циклон, що прийшов із Чорного моря, принесе дощ та мокрий сніг у південні та південно-східні області.

Циклони в Україні 2 лютого

Температура повітря трохи зросте. Вдень до 2° тепла; на сході, на півдні та у Дніпропетровській областях до +5°, у Карпатах до 9° морозу.

Погода на 2 лютого

У четвер, 3 лютого, морози посиляться. Але, за прогнозами синоптикині Наталії Діденко, вже 6 лютого знову потеплішає, а на тижні, починаючи з 7 лютого, температура буде переважно плюсовою, встановиться волога хмарна погода. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що після перших холодних днів лютого температура почне підніматися, а друга десятиденка місяця буде мало не весняною.

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