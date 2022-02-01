Потепління у лютому скасовується: на Україну насуваються морози та мокрий сніг

Лютий в Україні, як і обіцяли синоптики, починається з невеликого похолодання, істотних опадів у перший день місяця не очікується.

У вівторок, 1 лютого, у західних, північних та центральних областях температура впаде до −4…−6 градусів. Вдень очікується від -2 до +1 градусів. Можливі невеликі опади у вигляді снігу та сильний вітер, повідомили в Укргідрометцентрі.





На сході, північному сході та в південній частині вночі від -2 до -5 градусів, вдень від -1 до +3 градусів, на півдні до +4… +6 градусів. Опади можливі лише в Одесі, в решті областей — сухо.

У Києві буде хмарна погода, без опадів. Температура вдень від -1 до -3 градусів.

Але вже в середу, 2 лютого, погода почне псуватися. Сильний мокрий сніг та сніг з дощем очікується на заході країни, у центрі, на півдні та у більшості областей на сході.

Морози посиляться — вночі від -4 до -9 градусів, вдень у більшості областей від -1 до +1 градуса. На сході та півдні місцями прогріється до +2…+4 градусів.

Загалом температура у лютому буде у межах норми, а от опадів у деяких регіонах України буде менш за звичай. Такою інформацією з «Сегодня» поділився заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.



За його словами, у лютому-2022 випаде на третину менше опадів, ніж у січні: у середньому 22−40 мм у Карпатах, на Закарпатті, у горах Криму місцями до 75 мм.

За його даними, у лютому середньомісячна температура повітря становитиме від 0 до -4°, на високогір'ях Карпат — до -6°, що близько до норми. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті очікується до +4 градусів.

Водночас синоптик каже, що лютий цього року буде зимовим місяцем, передчасного настання весни не варто чекати.

«Якщо температура у лютому прогнозується у межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем. Поки що ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення», — розповів синоптик.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, зимовою буде перша десятиденка лютого, друга десятиденка очікується мало не весняною. Потепління зачепить й останню декаду лютого, а далі стовпчики термометрів знову опустяться.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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