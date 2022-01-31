Морозний «стрибок» прогнозує українцям синоптикиня з 1 лютого

У вівторок, 1 лютого, в Україні суттєвих опадів не очікується, сніг можливий у західних регіонах та Сумській області. А на Одещині — дощ.

Найближчої ночі похолодає до −2…−8 градусів. Вдень у вівторок від 3 морозу до 2 тепла, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

На дорогах утримається ожеледь. Вітер помірний, здебільшого західного напрямку.

У Києві лютий почнеться теж з похолодання — вночі до 5 морозу, вдень 0…-2 градуси морозу, ожеледиця.

«Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4−5 лютого», — уточнила Діденко.

Раніше синоптики прогнозували у лютому початок весни.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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