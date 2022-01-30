Україна в полоні стихії: синоптики розповіли, коли припиняться хуртовини

По всій Україні 30−31 січня очікується сильний штормовий вітер із поривами до 22 метрів за секунду, у західних областях до 25 м/с, а у Карпатах — до 30 метрів за секунду. Це пов'язано із проходженням атмосферного фронту північного циклону, повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Особливо сильним буде вітер у західних областях

Через проходження циклону 30 січня очікуються сильні хуртовини. Вдень опади ослабнуть, надвечір — знову посиляться. Завірюхи можливі до 31 січня.

Погода на 30 січня

1 лютого хуртовини припиняться, опади у вигляді снігу та мокрого снігу збережуться лише у західних областях.

Температура у найближчі два дні коливатиметься від 3 градусів морозу до 3° тепла. У Карпатах, крім сильного вітру, вдарять морози до мінус 11 градусів. Рятувальні служби просять утриматися від сходження на висоту.

Сніголавинна небезпека третього рівня зберігається на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також у середньогір'ї Львівщини. Там можуть зійти середні та великі лавини. У горах Чернівецької області оголошено помірну сніголавинну небезпеку (другого рівня).

Нагадаємо, фахівці Українського гідрометцентру вже визначили, якою буде погода на початку лютого. Про це у статті «Сніг, мороз та весняне тепло: синоптики дали прогноз погоди».

Фото pixabay.com

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