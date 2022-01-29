Сильні снігопади та шквальний вітер: за новим циклоном в Україну йде похолодання

На погоду в Україні у суботу ще впливатиме циклон MARIE. Очікуються невеликі опади та поривчастий вітер.

У ніч з суботи на неділю погіршення погодних умов. Новий циклон з Європи принесе поривчастий вітер, на захід та північ країни — снігопади. Нічна температура повітря зменшиться, повідомили в Укргідрометцентрі.

У наступні три доби на більшій частині території України невеликий та помірний мокрий сніг, вночі 30 січня у західних та північних областях місцями значний сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

У суботу, 29 січня, температура повітря вдень -1.+2 градуси, вночі від -1 до -2.

У неділю, 30 січня, місцями на Правобережжі, а 30−31 січня у більшості областей пориви вітру 15−20 м/с. Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі 30 січня −2…−7.

У Карпатах невеликий сніг. У неділю снігопади, хуртовина, пориви вітру 15−20 м/с, місцями 25−30 м/с. Температура вночі та вдень −6…−11 градусів.

31 січня на заході та півдні — сонце, вдень 0…+2 градуси, на решті території сніг з дощем.

Погода почне погіршуватися з 1 лютого. Вночі морози посиляться. Вдень хмарно, опади.

У Києві впродовж останніх днів січня буде хмарно, місцями сніг. Температура повітря вдень від 0 до +2 градусів, уночі −1…+1. У ніч на неділю −3…−5 градусів.

Нагадаємо, раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня розповіла «ФАКТАМ», що з 31 січня до 5 лютого атмосферні фронти та циклони принесуть в Україну опади у вигляді снігу. У південних, центральних та східних областях можливий сніг з дощем. Температура ночами буде 5−10 морозу, а вдень від 0 до -5.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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