Атлантика явно симпатизує Україні: синопткиня розповіла про погоду в країні у вихідні

У вихідні дні, 29 та 30 січня, погоду в Україні зумовлять атмосфері фронти північно-західного циклону, які принесуть із собою сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер західних напрямків.

«Атлантика нам явно симпатизує», — жартує синопткиня Наталія Діденко, яка розповідає про те, яка погода чекає на українців у найближчі два дні.

За її словами, очікується кілька «сухих пауз» — без істотних опадів: вдень у суботу, 29 січня, — на заході, півдні, півночі країни, а також у Вінницькій області. А у ніч на неділю, 30 січня, — у центральних та східних областях. А 30 січня очікуються «потужніші опади».

Синопткиня прогнозує, що температура повітря у більшості областей України не зміниться — вдень близько нуля. У ніч на неділю підморозить — до -2−6 градусів.

Фото Наталії Діденко

У Києві вночі 29 січня очікується часом сніг, вдень у суботу серйозні опади не очікуються, у ніч на 30 січня — без опадів, а вдень у неділю опади можуть бути інтенсивними. Найближчі два дні у Києві сильний поривчастий вітер.

Температура повітря коливатиметься близько нуля, вночі 30 січня вона знизиться до -4−6 градусів.

Матеріал «Сніг, мороз та весняне тепло: синоптики дали прогноз погоди на кінець січня та початок лютого» із коментарем заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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