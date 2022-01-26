«Предчуття весни»: синопткиня розповіла, коли в Україні потеплішає

Кінець цього тижня в Україні очікується порівняно теплим, а у четвер, 27 січня, прогнозується сніг та мокрий сніг.

Такий прогноз погоди дає синопткиня Наталія Діденко, додаючи, що вологу погоду в країну принесуть «атмосферні фронти скандинавської циклонічної сім'ї». Опади очікуються майже повсюдно, крім східних регіонів.

Фото Наталії Діденко

За її даними, найнижча температура очікується на сході та північному сході: вночі до -9−13, у другій половині дня — до -3−8 градусів.

У Житомирській та Київській областях буде тепліше: у другій половині дня очікується 0−2 градуси. У Чернігівській та Сумській областях — до -4−7 градусів. На заході — від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Вінниці — близько нуля, у Кропивницькому з районами та Черкасах — до -1−3 градуси, на Полтавщині та у Дніпрі з районами — до -3−7 градусів.

На півдні: в Одеській області — до 0+1 градуса, у Миколаєві, Херсоні з районами та у Криму — до 0−3 градуси морозу, у Запоріжжі — до -2−5 градусів.

«У Києві 27 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах — „каша“. Видимість — не дуже, хмарно», — уточнює синопткиня та попереджає, що західний вітер посилиться у другій половині дня.

Вдень у столиці очікується -2+1 градус.

«Кінець тижня буде порівняно теплим, з відлигою (потеплішає і на сході), вітряно, з періодичними опадами. Таке синоптичне очікування весни» , — прогнозує синопткиня.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня зазначала, що з 31 січня до 5 лютого атмосферні фронти та циклони принесуть опади у вигляді снігу. 1−3 лютого у південних, центральних та східних областях можливий сніг з дощем. Температура ночами буде 5−10 морозу, а вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до мінус 5. 1−2 лютого у південних, центральних та східних областях температура підніметься до 1−6 градусів тепла.

Фото Pixabay

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