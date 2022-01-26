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Погода

Котам не буде поблажливості: перед приходом тепла Україну накриють снігопади

7:23 26 січня 2022
зима

Попри те, що у середу, 26 січня, на Яремин день, належить віддавати особливу данину поваги домашнім тваринам, особливо котам, погода не збирається робити для них жодної поблажливості.

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні майже у всіх областях країни очікуються снігопади. День буде не дуже морозним.

Істотні «мінуси» вночі на півночі від −7…−10, сході −10…−13 та півдні −6…−10 градусів. Вдень у цих регіонах −1…−5, −3…−7 та −1…−3 відповідно.

На заході вдень −1…−3, а вночі −3…−8, у центрі вдень −1…−3, а вночі −6…−1

У Києві хмарно з проясненнями. Дрібний сніг, що пройшов уночі, припинився. Упродовж дня опадів не очікується. Вдень у столиці −2…−3 градуси.

Але вже з завтрашнього дня, 27 січня, згідно з прогнозом Наталі Діденко, в Україну почне заходити тепліше повітря, яке принесе полегшення як людям, так і їхнім улюбленцям. Найдовше холод затримається у східних областях, проте у вихідні потеплішає і там.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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