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Погода

Гірські черевики знадобляться: синоптикиня пообіцяла українцям сильну ожеледь та потепління

13:19 23 січня 2022
зима

Понеділок в Україні буде морозним. Найближчої ночі очікується −7…−14 градусів, вдень 24 січня −4…−8 градусів. Такий прогноз дає синоптикиня Наталя Діденко.

Сніг очікується на сході, у центрі та на півдні. У північних та західних регіонах — без істотних опадів. Вдень сніг зриватиметься в Карпатах. На дорогах ожеледиця.

У Києві в понеділок вдень до −5…−7 градусів, часом сніг, вітер до 12 метрів за секунду.

«На дорогах та тротуарах буде слизько. І навіть якщо ви не поїхали в гори — гірські черевики стануть у пригоді», — зазначає Діденко.

За її прогнозом, потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи з західних та північних областей.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про 20-градусні морози наприкінці січня. За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, лютий може порадувати українців майже весняною погодою. Але наприкінці місяця знову повернеться зима.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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