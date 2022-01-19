Нічні морози до мінус 20: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні

Яка погода очікується наприкінці січня та у лютому? До чого готуватися після «хрещенських сюрпризів», сильного вітру та перепадів температури від морозів до відлиги? Із цими запитаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— З 24 по 27 січня очікується холодна погода з температурою ночами 8−14 градусів морозу, у Карпатах — до мінус 15−20, — повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Іноді можливий невеликий сніг.

У четвер, 20 січня, сніг можливий на заході, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на Луганщині стовпчики термометрів опустяться до мінус 5, у Криму повітря прогріється до 7 градусів тепла.

У п'ятницю, 21 січня, сніг можливий на заході та місцями на півночі та сході, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у багатьох регіонах температура повітря близько мінус 3, на півдні — до 3−5 градусів тепла.

У суботу, 22 січня, на заході можливий сніг, швидкість вітру — близько 12 м/с. Вдень на сході місцями мінус 6 градусів, на півдні температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

У неділю, 23 січня, невеликий сніг очікується місцями на заході та сході країни, а також у Криму, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на сході країни мінус 6, на півдні — від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

— Остання декада січня не принесе сильних морозів на початку цього періоду: можливий невеликий плюс вдень, а вночі помірний мінус. Ближче до середини декади погода зміниться, очікується посилення опадів у вигляді снігу, після цього стовпчики термометрів ночами опустяться до мінус 10 градусів, — повідомив «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач. — Наприкінці січня трохи потеплішає. У деякі дні можливі пориви вітру.

Також народний синоптик розповів, якою буде погода у лютому:

— На початку лютого погода нагадає, що за вікном зима, але ненадовго. У цей час посиляться опади. А ближче до кінця першої декади температура підніметься. Тому друга десятиденка буде мало не весняною. Тільки день-два у цьому проміжку очікуються справді холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчики термометрів знову опустяться. Піде сніг, — повідомив виданню «Волинь» Володимир Деркач.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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