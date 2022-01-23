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Погода

Різке похолодання буде недовгим, але сильним: де чекати 20-градусних морозів

7:34 23 січня 2022
зима

Як і обіцяли синоптики, в Україну йде похолодання та опади. Сніг йтиме у всіх регіонах і навіть у Криму. У Карпатах очікується снігове покриття до 145 сантиметрів.

У неділю, 23 січня, температура повітря вдень від -3 до -6 градусів, на півдні та в Криму −1…+1. Вночі від -4 до -7 градусів. Найхолодніше на півночі — 7…-9 градусів та на сході — −10…−12 градусів, повідомили в Укргідрометцентрі.

У понеділок, 24 січня, погода кардинально зміниться. Сніг синоптики прогнозують у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Полтавській областях. В інших регіонах опадів не очікується. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до −4…−6 градусів, на сході та півдні — до −1…−3.

У вівторок, 25 січня, морози на заході України посиляться. Якщо вдень там ще буде −4…−6 градусів, то вночі від -14 до — 16. У центрі та на півночі вночі також очікуються морози — від 9 до 11 градусів. Вдень термометри покажуть −1…−6 на заході, −6…−8 у центрі та на півночі. У східних областях −2…−4, на півдні −1…−3 градуси.

У Києві найближчими днями йтиме сніг. Температура повітря вдень −2…−5 градусів, уночі від 5 до 7 градусів морозу. У ніч проти 25 січня мороз посилиться до -11 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про 20-градусні морози під кінець січня.

А народний синоптик Володимир Деркач розповів «ФАКТАМ», що середина лютого буде майже весняною. Наприкінці місяця знову повернеться зима — стовпчики термометрів опустяться, піде сніг.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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