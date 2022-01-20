На Україну насувається атмосферний фронт: які області засипле снігом, а де доведеться «стукати зубами» від холоду

Після «хрещенських сюрпризів» погода не подумає попускати українцям. В країні похолодає та посилиться штормовий вітер.

Вночі стовпчики термометрів у східних регіонах опустяться до 16 градусів морозу, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На заході вдень −1…+2, а вночі −2…−8, на півночі вдень −2…+4, вночі −4…−11, на сході вдень −2…−5, вночі −10…−16, на півдні вдень +1…+5, вночі −3…−10, у центрі вдень +3…-3, вночі −3…−7.

З таким прогнозом погоджується й синоптикиня Наталя Діденко.

«На Івана сніг йтиме на заході, півночі та місцями у центральних областях. У Карпатах може сильніше сніжити! Прийде атмосферний фронт. На півдні та сході України без опадів. Ожеледиця!» — попереджає Діденко.

У Києві упродовж усього дня буде хмарно. Температура повітря від -2 до +1 градуса. Надвечір може початися дрібний сніг.

Загалом остання декада січня не принесе сильних морозів. Вдень можливий невеликий «плюс», а вночі помірний «мінус». Ближче до середини декади погода зміниться, очікується посилення опадів у вигляді снігу, після чого стовпчики термометрів ночами опустяться до мінус 10 градусів. На кінець січня трохи потеплішає. Такий прогноз «ФАКТАМ» повідомив народний синоптик Володимир Деркач.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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